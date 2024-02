Papa Francesco nomina il generale Salvatore Farina direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato

Città del Vaticano – Papa Francesco ha scelto un alto ufficiale militare per assumere un ruolo chiave nell’amministrazione vaticana. Si tratta del generale Salvatore Farina, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, nominato direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Farina, 66 anni, vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di scenari operativi complessi, maturata nei suoi 36 anni di carriera nell’Esercito italiano. Prima di ricoprire l’incarico apicale di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, era stato per due anni Comandante del Joint Force Command della NATO in Olanda. Ha prestato inoltre servizio in Bosnia e Kosovo. Attualmente insegna peacekeeping all’Università Lateranense.

La scelta di Papa Francesco cade su una figura militare di alto profilo e denota la volontà di affidare la gestione delle infrastrutture vaticane a una personalità con solide competenze organizzative, soprattutto in vista delle sfide logistiche e di coordinamento che richiederà il Giubileo del 2025. La Direzione delle Infrastrutture sovrintende a settori nevralgici come edilizia, impianti, giardinaggio e approvvigionamenti.

L’incarico al generale Farina segna un cambio di passo rispetto al passato, quando la guida della Direzione era affidata a personalità ecclesiastiche. Si tratta della prima volta che un alto ufficiale dell’esercito viene chiamato a ricoprire una posizione organizzativa nell’amministrazione della Santa Sede. La nomina testimonia la volontà di Papa Francesco di affidarsi a competenze tecniche per affrontare le complessità gestionali dell’ente.

