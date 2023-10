Palermo: la polizia stradale piange l’agente Angela Marinelli, morta a 56 anni

E’ morta in seguito a una malattia incurabile Angela Marinelli, agente della polizia stradale di Palermo. Aveva 56 anni ed era molto stimata dai tanti colleghi e da tutti coloro che l’avevano conosciuta per il suo lavoro, che svolgeva con estrema professionalità e dedizione. Dalla sala operativa monitorava il traffico autostradale della Palermo-Catania, della Palermo-Mazara del Vallo e delle statali Palermo-Agrigento e Palermo-Sciacca: la sua voce al telefono era inconfondibile. Marinelli era un vero e proprio punto di riferimento per la Polstrada, in lacrime dopo la terribile notizia.

La 56enne è deceduta alla clinica La Maddalena, dove amici e colleghi, in queste ore, si stringono alla famiglia. Tantissimi i messaggi lasciati per lei sui social: “Una preghiera per la mia cara Angela Marinelli. Siamo scioccati e addolorati”, scrive Rossella. “La mia dolce Angela – aggiunge Mariella – non avrei mai pensato di doverti dire addio così presto. Non ti dimenticherò mai”. Tra chi lo conosceva c’è tanto dolore, ma anche incredulità: “Sono sconvolta – scrive Anna -. Avevamo un rapporto di stima reciproca. Ciao, mia cara”. I funerali dell’agente Angela Marinelli si terranno lunedì 9 ottobre alle 8.30 nella chiesa Maria Santissima Mediatrice.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI