Nave degli Orrori al G7, Il Governo Corre ai Ripari

In seguito alle segnalazioni del sindacato UNARMA riguardo le condizioni di alloggio inaccettabili per le forze di polizia a bordo della cosiddetta “nave degli orrori” durante il G7, il governo italiano ha preso provvedimenti immediati per porre rimedio alla situazione.

L’Importanza di Garantire Condizioni Dignitose per le Forze dell’Ordine

Antonio Nicolosi, Segretario Generale di UNARMA, l’associazione sindacale dei Carabinieri, ha dichiarato in una nota: “Dopo un’attenta valutazione e gli interventi congiunti del nostro sindacato e di quelli della Polizia di Stato, nonché a seguito di un sopralluogo del Questore, è stata presa la decisione di alloggiare i nostri carabinieri in strutture alberghiere anziché sulla nave precedentemente designata”.

Le Condizioni Disumane a Bordo: Un Inferno Galleggiante

La nave in questione era stata inizialmente scelta per ospitare le forze dell’ordine impegnate nel servizio di sicurezza durante il summit del G7. Tuttavia, le condizioni a bordo sono state giudicate del tutto inadeguate, suscitando forti proteste da parte dei sindacati delle forze di polizia.

Grazie all’azione tempestiva di UNARMA e degli altri sindacati, unitamente all’intervento delle autorità competenti, il governo ha optato per una soluzione alternativa, garantendo alloggi dignitosi ai carabinieri in strutture alberghiere nella regione Puglia.

“Siamo attualmente in attesa della verifica che tutti i carabinieri impiegati nel servizio d’ordine per il G7 vengano diretti verso gli alberghi, assicurando così condizioni di alloggio adeguate e logisticamente efficienti”, ha aggiunto Nicolosi nella sua nota.

