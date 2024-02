Nasce la App Cyber dell’Esercito

Le continue interazioni con le tecnologie digitali e il web espongono costantemente gli utenti e le proprie organizzazioni a rischi legati alla sicurezza informatica sempre più elevati.

Per far fronte alle continue minacce cibernetiche, in particolar modo quelle che fanno leva sui comportamenti errati dell’utente, nasce la App Cyber del’Esercito.

Uno strumento che, attraverso un percorso formativo dai contenuti semplici, fornirà agli utenti il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego delle tecnologia, per difendere sé stessi e l’infostruttura della Forza Armata, trasformando ogni singolo utente da anello debole a prima linea di difesa attiva del sistema.

L’App è raggiungibile da qualunque postazione, fissa o mobile, collegata ad EINet o ad Internet, all’indirizzo https://etraining.comc4ei.esercito.difesa.it/etraining.

Cosa aspetti?

