Napoli, Maresciallo dei Carabinieri colpito da infarto in caserma cade a terra privo di sensi. L’intervento provvidenziale dei colleghi e del 118

Un maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso la caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale di Napoli, è stato colto da infarto mentre era al lavoro questa mattina. Grazie al tempestivo intervento dei colleghi e del personale del 118, il militare è stato prontamente soccorso e trasportato all’Ospedale dei Pellegrini, dove è stato sottoposto ad un’angioplastica d’urgenza che gli ha salvato la vita.

L’infarto improvviso: il maresciallo cade a terra privo di sensi

L’episodio si è verificato intorno alle 8:30, quando il maresciallo, impegnato in attività d’ufficio, è improvvisamente caduto a terra privo di sensi. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato il 118 e, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, uno di loro ha praticato le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare, rivelatesi fondamentali per mantenere in vita il militare fino all’arrivo dei soccorsi.

Il Pronto Soccorso: la lotta per stabilizzare il maresciallo

L’ambulanza, giunta sul posto in pochi minuti, ha trasportato il maresciallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini, dove è arrivato in gravi condizioni. Dopo essere stato stabilizzato, il militare è stato trasferito alla clinica Mediterranea per essere sottoposto ad un’angioplastica d’urgenza. L’intervento è perfettamente riuscito e il maresciallo è stato dichiarato fuori pericolo, per poi essere ricoverato nel reparto di Cardiologia della clinica.

L’importanza della formazione in primo soccorso: una lezione per tutti

L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, da sempre in prima linea nella difesa degli operatori sanitari e nella valorizzazione del loro operato, ha voluto condividere sui social l’episodio, elogiando il lavoro dei soccorritori. “Gli angeli si chiamano: Giusy Barbato (infermiere), Giuseppe Giallucci (autista soccorritore)”, ha scritto l’associazione, evidenziando l’importanza dell’intervento tempestivo e professionale del personale del 118.

Questo episodio mette in luce l’importanza della formazione nelle tecniche di primo soccorso e della presenza di personale preparato ad affrontare situazioni di emergenza, sia in ambito lavorativo che nella vita quotidiana. Grazie alla prontezza dei colleghi e alla professionalità dei soccorritori, una vita è stata salvata oggi.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI