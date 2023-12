Muore 1° Luogotenente della Marina Militare in un tragico incidente

In una tragedia che ha scosso la comunità di San Pancrazio Salentino, il 1° Luogotenente Angelo Nuzzo, 51 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. L’incidente è avvenuto la sera del 12 dicembre sulla strada che collega Manduria a San Pancrazio Salentino, poco prima dell’inizio del tratto incompleto della statale 7 ter salentina, nel territorio di Manduria.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che due auto si sono scontrate frontalmente, con un totale di cinque veicoli coinvolti: una Nissan, una Fiat 500 Abarth, una Lancia, un’Audi e una BMW. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui la moglie e la figlia di Nuzzo, che erano con lui nella Nissan ribaltata. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici si sono riservati la prognosi. La famiglia stava tornando a casa dopo un pomeriggio di shopping a Manduria.

Gli altri cinque feriti, provenienti sia dalla provincia di Brindisi che da quella di Taranto, sono stati trasportati all’ospedale in condizioni meno gravi. La scena dell’incidente è stata descritta come raccapricciante: auto distrutte, lamiere contorte, persone intrappolate e urla disperate. Sul posto sono intervenute ambulanze e unità mediche dalle province di Taranto e Brindisi, oltre a vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. È in corso un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause.

Il cordoglio delle Forze Armate è stato espresso dal Capo di Stato Maggiore Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che, a nome delle Forze Armate Italiane e personalmente, ha manifestato profondo cordoglio per la scomparsa del 1° Luogotenente Angelo Nuzzo in questo tragico incidente.

