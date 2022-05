Molotov contro l’ingresso del Comando Militare Esercito Sardegna

Venerdì sera, una molotov è stata lanciata contro l’ingresso della sede del Comando Militare Esercito Sardegna in via Torino a Cagliari. Contro le pareti, inoltre, sono state lanciate anche delle “bombe” di vernice rossa e due fumogeni. Nessuno è rimasto ferito. La polizia adesso sta lavorando per risalire agli autori dell’attentato incendiario.