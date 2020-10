Militare 33enne muore nel sonno. Disposta autopsia

Una tragedia ieri mattina ha scosso Castel Maggiore. Il caporal maggiore capo della caserma del Genio Ferrovieri Davide Garofali, 33 anni, originario di Frosinone nel Lazio, è morto nel sonno. Come da prassi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Maggiore. Le cause delle morte sono naturali. In ogni caso, è stata disposta un’autopsia per capire quale patologia possa avere causato il decesso del militare.

La notizia, oltre ad addolorare i colleghi e gli ufficiali della caserma, ha scosso la comunità di Castel Maggiore, molto legata ai militari. Il Genio Ferrovieri è sempre in prima linea nelle emergenze e si occupa, in tutta la provincia, di disinnescare gli ordigni bellici della seconda guerra mondiale.

Garofali era molto stimato dai colleghi della caserma. Il caporal maggiore capo aveva un ruolo di responsabilità nel coordinare diversi reparti. Era una persona rigorosa e sempre pronto a gesti di generosità nei confronti dei colleghi. Pur essendo giovane era un maestro per le giovani leve. La notizia del decesso ieri mattina è stata comunicata al sindaco Belinda Gottardi: “Siamo vicini al dolore dei militari della caserma, un punto riferimento per la nostra città. Questi uomini e donne hanno sempre risposte ai nostri appelli di aiuto con servizi impeccabili a favore di Castel Maggiore. La perdita del caporal maggiore capo ci rattrista e siamo vicini, ovviamente, alla famiglia”.