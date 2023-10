Medio Oriente, il Pentagono avverte: “In allerta duemila militari Usa”

Circa 2 mila militari degli Stati Uniti sono stati messi in allerta in vista di una possibile escalation della crisi tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas a Gaza. Lo ha reso noto il Pentagono in un comunicato. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha innalzato il livello di allerta per il personale e per un numero di unità attraverso un ordine di preparazione al dispiegamento.

I militari devono essere in grado di “rispondere rapidamente all’evoluzione della situazione di sicurezza in Medio Oriente”. Gli Stati Uniti avevano già annunciato nei giorni scorsi l’invio nella regione di due portaerei, la Uss Gerald Ford e la Uss Dwight D. Eisenhower, con l’obiettivo di “scoraggiare azioni ostili contro Israele” in vista dell’operazione di terra che lo Stato ebraico si prepara a condurre nella Striscia di Gaza.