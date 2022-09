Lutto in commissariato: è morto Andrea Bellin

Questa volta ha vinto il male: non ce l’ha fatta Andrea Bellin, assistente capo coordinatore del commissariato di Civitavecchia, uomo gentile ed educato, sempre disponibile e attento alle esigenze del suo reparto. Un poliziotto fedele al regolamento della Polizia di Stato, pronto a farsi in quattro per aiutare la gente nell’espletamento dei suoi compiti. Andrea Bellin da anni era in forza alla squadra di pg del commissariato e prima ancora in servizio alle Volanti, benvoluto da tutti, apprezzato per le sue non comuni doti umane. A colpire ogni volta che si presentava in un nuovo contesto era la sua disarmante semplicità: un poliziotto al servizio dei cittadini, senza riserve, uno di quelli che di pattuglia dava tutto senza mai risparmiarsi. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto i colleghi che con lui hanno condiviso un percorso professionale: lacrime e dolore, ma anche tanta vicinanza alla moglie Maura, colpita da una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Domani alle 15,30 i funerali in cattedrale, proprio nel giorno dedicato a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Alla famiglia di Andrea Bellin vanno le condoglianze della nostra redazione.