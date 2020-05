"Lino strappato via mentre faceva il suo dovere. Grazie a chi ha manifestato solidarietà e affetto", le commoventi parole della moglie del poliziotto ucciso - INFODIFESA

Sono le parole della vedova di Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli mentre inseguiva tre rom a bordo della volante. “Nulla sara’ piu’ come prima per me e per i nostri bambini e non sappiamo come potra’ essere il nostro futuro senza di lui“, dice ancora.

La donna ha sentito il sostegno e l’abbraccio “innanzitutto delle istituzioni, del Corpo della polizia di Stato, delle forze armate, dei corpi armati dello Stato, dei vigili del fuoco, delle amministrazioni locali e di tantissimi concittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza con un gesto di tangibile solidarieta’“, dice ancora.

Poi ringrazia tutti “quelli che hanno pianto insieme a me e ai miei bambini la perdita del nostro amato Lino“.