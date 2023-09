Libia: in azione i palombari della Marina Militare

L’Ambasciata d’Italia in Libia comunica che nelle operazioni di soccorso a Derna sono impegnati anche i palombari della Marina Militare. Personale specializzato in operazioni subacquee.

I Palombari della Marina Militare, insieme ai Sommozzatori, fanno parte del Gruppo operativo subacquei (Gos), una forza specialistica della Marina Militare deputata alla conduzione di operazioni subacquee complesse e alla bonifica dalle mine e da ordigni inesplosi trovati in mare. I Palombari della Marina Militare entrano in scena anche in caso di interventi tecnici a quote profonde e di soccorso e supporto tecnico agli equipaggi delle unità sottomarine. Il reparto Palombari è schierato inoltre a tutela sia dei beni archeologici subacquei, che della popolazione civile in caso di necessità.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!