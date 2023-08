L’Esercito, la Costituzione e la Libertà di Parola: Il Caso Vannacci. Il Generale poteva scrivere quel libro?

Nel mondo complesso e delicato dell’ordinamento militare, la questione della libertà di parola dei militari è un argomento che continua a suscitare dibattiti e interrogativi. L’ultimo caso a sollevare tali questioni è quello riguardante il generale Roberto Vannacci e il suo libro controverso. La vicenda ha catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico, aprendo un dibattito sui confini della libertà di espressione all’interno delle Forze Armate.

Nel libro Roberto Vannacci ha scelto di affrontare tematiche sensibili legate alla sua esperienza militare. Il generale ha sostenuto che il libro non viola le norme che proibiscono ai soldati di divulgare informazioni sul servizio svolto o segreti militari, poiché, secondo lui, le questioni trattate rientrano nel dominio pubblico e non costituiscono argomenti a carattere riservato. In una serie di interviste rilasciate a Mediaset, Vannacci ha difeso il suo diritto di esprimere le proprie opinioni, sostenendo che la libertà di parola è garantita dalla Costituzione italiana.

La Reazione dell’Esercito e del Ministro della Difesa

Tuttavia, la reazione dell’Esercito è stata rapida e decisa. Poco dopo la pubblicazione degli articoli riguardanti il libro su diverse testate giornalistiche, l’Esercito ha sollevato Vannacci dall’incarico che ricopriva a Firenze. Il Ministro della Difesa ha respinto le tesi espresse nel libro, definendole “farneticazioni” dannose per le Forze Armate. Questo ha sollevato una domanda cruciale: fino a che punto un militare può esprimere le proprie opinioni pubblicamente senza violare le norme interne?

La Visione Giuridica di Salvatore Sfrecola: Libertà di Manifestazione del Pensiero

Da un punto di vista giuridico, la situazione si fa complessa. Secondo Salvatore Sfrecola, ex presidente di sezione della Corte dei Conti e ora in pensione, la libertà di manifestazione del pensiero dei militari è coperta da una norma del Codice dell’ordinamento militare, la quale è in linea con l’articolo 21 della Costituzione italiana. Questa norma stabilisce che i militari possono liberamente pubblicare scritti, tenere conferenze e manifestare pubblicamente il proprio pensiero, a meno che gli argomenti trattati riguardino questioni a carattere riservato o di interesse militare, per le quali è necessaria l’autorizzazione.

“Il minimo che si può dire è che dalle parti di via XX settembre, ed anche nello staff del ministro (della Difesa ndr), il Codice dell’ordinamento militare è ignorato o, quanto meno, hanno saltato l’articolo 1472 (Libertà di manifestazione del pensiero) secondo il quale ‘i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione’”. Nell’articolo si legge inoltre che “resta fermo il divieto di propaganda politica“.

Quindi, secondo Sfrecola, se le tematiche affrontate da Vannacci non rientrano nei confini dell’interesse militare o del servizio, il generale avrebbe agito nel rispetto delle norme. Tuttavia, permane il dibattito su quanto possa essere considerata “propaganda politica” e su come le sue opinioni siano state accolte da parte dei lettori. Se il libro contiene diffamazione, incitamento all’odio o alla discriminazione, Vannacci dovrà affrontare le conseguenze legali come qualsiasi altro cittadino italiano.

In definitiva, il caso di Roberto Vannacci pone in luce le sfide complesse che sorgono quando si tratta della libertà di espressione all’interno delle Forze Armate. Da un lato, vi è il diritto di un cittadino di esprimere le proprie opinioni, specialmente quando ritenute di interesse pubblico. Dall’altro, c’è l’esigenza di mantenere l’integrità delle informazioni sensibili e garantire che le azioni dei militari non mettano in pericolo la sicurezza nazionale.

A fronte di questo dibattito, spetta ora alle istituzioni competenti ed, eventualmente, ai giudici valutare se il libro di Vannacci sia in linea con le norme vigenti e se rappresenti un caso di violazione delle regole militari. Nel frattempo, il caso rimane un esempio tangibile di come la sottigliezza delle questioni legali e costituzionali possa avere un impatto tangibile sulla vita dei militari e sul dibattito pubblico nel suo complesso.

