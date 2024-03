Ľammiraglio Binelli Mantelli lancia l’allarme: “Bisogna fermare la pirateria degli Houthi, dovremmo agire anche a terra”

Gli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi contro le navi mercantili occidentali nel Mar Rosso, in rappresaglia agli scontri tra Israele e Hamas a Gaza, stanno mettendo a dura prova la missione italiana di protezione dei traffici commerciali nell’area.

Ieri la fregata Caio Duilio della Marina Militare Italiana, impegnata nell’Operazione Aspide dell’Unione Europea, ha dovuto abbattere due droni lanciati dagli Houthi che si stavano dirigendo in maniera minacciosa verso le sue unità navali. Un’azione di autodifesa resasi necessaria per garantire la sicurezza dell’equipaggio italiano.

A commentare la situazione di altissima tensione nel Mar Rosso è l’ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, ex capo di Stato Maggiore della Marina Militare e già Capo di Stato Maggiore della Difesa: “Noi non stiamo difendendo solo l’Italia ma prima di tutto gli interessi europei e il traffico commerciale internazionale. Gli Houthi parlano di autodifesa ma in realtà stanno compiendo atti di vera e propria pirateria”.

“Finiamola di parlare di autodifesa, perché non è autodifesa: qui difendiamo gli interessi europei e nazionali. Questi attacchi alle navi mercantili sono atti di pirateria, non c’è nessuna autodifesa, per me gli Houthi andrebbero attaccati anche sul territorio“, è la dura presa di posizione di Binelli Mantelli.

Binelli Mantelli ritiene che non basti più la sola azione militare e che sia necessario un più forte coinvolgimento della diplomazia per porre fine agli attacchi, che danneggiano soprattutto l’economia europea e italiana. Anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato l’importanza di affiancare alle scorte navali “altri sistemi e trattative politiche”.

Intanto, la tensione resta altissima nel Mare che bagna il Corno d’Africa. Una situazione da maneggiare con cura per scongiurare un’escalation dagli imprevedibili sviluppi.

