L’Algeria terrà un’esercitazione militare congiunta con la Russia al confine con Marocco

Le esercitazioni antiterrorismo congiunte delle forze terresti di Russia e Algeria si svolgeranno a novembre nel territorio algerino vicino al confine con il Marocco. Secondo il quotidiano algerino “Echorouk”, una prima riunione di pianificazione si è tenuta nella città russa di Vladikavkaz per preparare le manovre antiterrorismo congiunte russo-algerine presso la base algerina di Hammaguir. Durante l’incontro, si è discusso degli scenari dell’esercitazione e dell’organizzazione logistica, comprese le procedure di alloggio dei militari russi. Il comunicato aggiunge che le esercitazioni consisteranno in manovre tattiche per cercare, rilevare e distruggere gruppi armati illegali. Circa 80 soldati della regione militare meridionale algerine dovrebbero partecipare alle esercitazioni.