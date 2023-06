La Spezia, ufficiale della Marina Militare muore durante l’addestramento al Comsubin

Il tenente di vascello Michele Savarese di 31 anni è morto stamattina, alle 10.30, a La Spezia durante un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena. A darne notizia è la Marina Militare. L’uomo ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente che, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che costatare il decesso. “Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’accaduto ed i familiari sono stati informati – sottolinea la Marina Militare in una nota – Il tenente di vascello Michele Savarese, celibe, era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano (La Spezia)”.

“La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del piu’ profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attivita’ addestrativa a La Spezia”. E’ quanto si legge sul profilo Twitter del ministero della Difesa.

Il Varignano e’ un edificio militare che ospita la base “Teseo Tesei” della Marina Militare, sede del Raggruppamento Subacquei ed Incursori. Ancora non e’ noto se si sia trattato di un malore o di un incidente.Cordoglio e’ stato espresso dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a nome di tutta la Giunta. Il governatore, si legge in una nota, “esprime sentite condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina Militare e alla famiglia Savarese”.

