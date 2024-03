LA FANTERIA DI MARINA COMPIE 163 ANNI

Da 163 anni la brigata marina San Marco rappresenta un fondamentale elemento capacitivo della Marina Militare, in grado di assolvere innumerevoli e diversificati compiti: dal supporto alle operazioni di interdizione marittima alle operazioni anfibie con una proiezione di forze sul mare e dal mare verso terra, dalla difesa delle basi, all’alta rappresentanza per la Forza Armata.

Il 21 marzo ricorre l’anniversario della sua fondazione, anno 1861, come “Real Marina” per la difesa di porti e arsenali navali e per dotare le navi da guerra di “compagnie da sbarco”.

Oggigiorno la brigata marina è un essenziale tassello della squadra navale, impegnata nel Mediterraneo Allargato dall’Artico al Mar Rosso, dall’oceano Atlantico al Pacifico, passando dall’estremo sud America dove tra qualche giorno transiterà Nave Vespucci.

A partire dal primo gennaio 2024 sono, infatti, in media oltre 400 i fucilieri della brigata impegnati giornalmente in attività operativa o addestrativa lontani dalla sede di Brindisi: dalle operazioni Mediterraneo Sicuro e Gabinia (nazionali), alle missioni europee Irini, Atalanta e Aspides (EU), dalle operazioni NATO Brilliant e Noble Shield, all’addestramento del littoral expeditionaty group in Norvegia, per citarne solo alcune. Ma la brigata è impegnata anche in alcune missioni internazionali a terra, come la BMIS a Gibuti, la Task Force 153 in Bahrein, la KFOR a Pristina, la MFO in Sinai, EUTM in Somalia e Mibil in Libano.

Un impegno per la brigata marina San Marco a 360° in tutte le attività di rilievo, nazionali e internazionali, della Marina e della Difesa, sempre al servizio della Nazione, da oltre 163 anni, per mare, per terram!

Approfondimenti storici

La storia e le tradizioni dei fanti di Marina affondano le proprie radici in epoche molto antiche, tanto da identificare come precursori i “milites classiarii” della flotta romana.

Nel 1713 Vittorio Amedeo II costituisce il reggimento “La Marina” attingendo dai marinai in forza alla squadra navale. Si fa risalire l’origine dei moderni fucilieri di Marina al corpo di fanteria “Real Marina”, costituito il 21 marzo 1861, per la difesa di porti e arsenali navali e per dotare le navi da guerra di “compagnie da sbarco”.

A quattro giorni dalla proclamazione del Regno d’Italia, infatti, per volere del primo ministro Camillo Benso conte di Cavour, fu sottoposto al re Vittorio Emanuele II di Savoia il decreto, con il quale si illustrava l’opportunità di istituire un corpo speciale denominato “Fanteria Real Marina”: i compiti principali riguardavano gli abbordaggi in mare e la difesa delle installazioni marittime in terra. Nel 1878, la Real Marina venne sciolta ma rimasero operativi quei marinai formati ed abili all’impiego del moschetto che si addestravano autonomamente a bordo delle navi su cui erano in forza.

Nel corso degli anni la fanteria di Marina è stata sempre sottoposta a rimodulazioni, in termini di impiego, organico e sedi e oggi, a distanza di 163 anni, la brigata marina San Marco, ha la sua sede a Brindisi dove trovano spazio anche le unità anfibie San Marco, San Giorgio e San Giusto.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI