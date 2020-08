I carabinieri sono intervenuti in spiaggia per fermare un falò ma la macchina si è insabbiata e per i militari non c’è stato altro da fare che farsi aiutare dai giovani che stavano festeggiando sulla sabbia di sassolini a Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro.

Una bella spinta di gruppo e la macchina di servizio può continuare il suo giro di perlustrazione.