INPS, Assegno Unico maggio 2023: nessun pagamento ricevuto? Ecco cosa è successo

L’INPS fa chiarezza su una questione riguardante molte famiglie percettrici dell’Assegno Unico di maggio 2023 che non hanno ricevuto ancora le somme spettati: l’accredito arriverà in ritardo. Ecco perché e chi dovrà attendere la data del 30 maggio.

Mentre la maggior parte dei nuclei familiari stanno ricevendo in questi giorni i pagamenti dell’Assegno Unico maggio 2023, molti lamentano di non aver ancora ricevuto l’accredito delle somme a cui hanno diritto in quanto beneficiari del contributo.

Non manca poi chi non visualizza la disposizione di pagamento nel fascicolo previdenziale del cittadino accessibile dal sito internet dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

INPS, Assegno Unico maggio 2023: nessun pagamento ricevuto? Ecco perché e chi lo avrà entro il 30

Chi non ha ricevuto alcun pagamento dell’Assegno Unico di maggio 2023 non deve disperare. L’INPS ha tenuto a precisare che le somme arriveranno a breve.

L’unico modo per conoscere con esattezza se il pagamento dell’Assegno Unico maggio 2023 arriverà a destinazione entro il 30 maggio è quello di controllare la data di accredito dal fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile dal sito INPS una volta inserite le credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta cliccato su “Prestazioni” e aver scelto “Assegno Unico” e il periodo di riferimento (nel nostro caso maggio 2023), compariranno tutti i dettagli del pagamento, data di accredito compresa.

