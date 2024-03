Incontro Meloni sindacati di Polizia: “Nozze con i fichi secchi, forte insoddisfazione e nulla di concreto”

“Ci aspettavamo un’apertura sul rinnovo contrattale, sul benessere organizzativo, sulle condizioni di vita e di lavoro di chi indossa un’uniforme, sulle assunzioni straordinarie. Siamo invece ritornati al 16 novembre, giorno del precedente incontro. C’è una forte insoddisfazione e nulla di concreto a fronte di un contratto che è scaduto da quasi 800 giorni.“

Così Pietro Colapietro, segretario del sindacato di Polizia Silp Cgil, che ha partecipato ieri all’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza. (Leggi qui i dettagli dell’incontro → Meloni incontra i sindacati di Polizia)

“Dai rappresentanti del governo – fa sapere Colapietro – ci è stato detto che hanno ereditato una situazione complicata e quindi le risorse sono scarse. Ma ai poliziotti lo straordinario in esubero, sebbene sia obbligatorio, viene pagato dopo quasi due anni. Le nozze con i fichi secchi non si possono fare. Chiediamo anche riforme strutturali sull’effettivo funzionamento della macchina e nuove assunzioni che servirebbero a ringiovanire un Corpo con un’età media elevata. E’ inoltre impensabile – aggiunge – tirare per la giacchetta le forze di polizia per tornaconto elettorale: queste non possono essere politicizzabili, l’unico nostro faro è la Costituzione, non un Esecutivo o un partito”.

Auspichiamo che il governo prenda in seria considerazione le istanze dei sindacati di polizia e si adoperi per trovare un punto di incontro che possa soddisfare le legittime richieste delle forze dell’ordine. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una volontà politica concreta sarà possibile affrontare le sfide che il comparto sicurezza si trova ad affrontare, garantendo al contempo il rispetto e la dignità che i poliziotti meritano per il loro servizio al Paese.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI