Incidente in elicottero: finanziere colpito e ucciso dal rotore durante l’esercitazione

Incidente in elicottero oggi, 5 settembre 2020 prima di mezzogiorno, sui cieli del Bellunese, nell’area delle Tre Cime: un finanziere – Sergio Francese, 55 anni – ha perso la vita durante una esercitazione di elisoccorso.: è stato colpito dal rotore dell’elicottero.

LA DINAMICA

Durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino veneto e Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo, ha perso la vita oggi l’appuntato scelto Sergio Francese, 55 anni appartenente al Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo. L’incidente è avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull’elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della Cima Grande. Per motivi al vaglio, al momento di salire il soccorritore è stato urtato dal rotore. Immediato l’intervento dei colleghi presenti sul posto, cui è subentrato il personale medico dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano immediatamente sbarcato in parete. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione ed è stato purtroppo solo possibile constatarne il decesso. La salma è stata trasportata a valle a disposizione della magistratura. Il Soccorso alpino e speleologico Veneto, primo fra tutti il presidente Rodolfo Selenati, si stringe al dolore del figlio e dei familiari di Sergio.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dell’interno Luciana Lamorgese ed il Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, esprimono il loro profondo cordoglio per la tragica morte del graduato durante l’esercitazione. Analogo sentimento di cordoglio viene rivolto al figlio del militare deceduto.

Esprime profondo cordoglio e un forte abbraccio alla famiglia anche Maurizio Dellantonio presidente nazionale del Soccorso alpino e speleologico.