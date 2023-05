In Pensione la prima donna dei Falchi. 30 anni di carriera in Polizia

Daniela Panzera ha dedicato ben 30 anni della sua vita alla Polizia di Stato, diventando la prima donna dei Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile di Napoli. Durante la sua lunga carriera, ha dimostrato di essere una donna coraggiosa, determinata e professionale, conquistando la stima dei suoi colleghi e dell’intera comunità. La sua storia rappresenta un esempio per tutte le donne che vogliono intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere grandi traguardi. Daniela ha saputo gestire situazioni difficili con grande saggezza e ha sempre lavorato con dedizione e spirito di sacrificio per garantire la sicurezza dei cittadini. Con la sua pensione, la Polizia di Stato perde un membro prezioso, ma la sua eredità rimarrà per sempre nella storia delle forze dell’ordine italiane.

Da ispettore a sostituto commissario coordinatore: il percorso di Daniela Panzera

Daniela Panzera, la prima donna dei Falchi, è giunta alla fine della sua carriera ultra trentennale nella Polizia di Stato. Dopo aver vinto il concorso da ispettore, ha iniziato a lavorare nella VI Sezione della Squadra Mobile di Napoli, dove si occupava dell’antiscippo. Successivamente, ha lavorato al commissariato di San Paolo come responsabile dell’Anticrimine interna e dell’ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza. Nel 2010, è stata trasferita alla Polizia Stradale, dove ha trascorso 13 anni della sua carriera. Durante questo periodo, è stata responsabile del disciolto Reparto di intervento dei motociclisti della Polizia Stradale. Nel 2021, è stata assegnata al Centro Operativo Autostradale, dove ha terminato la sua lunga e prestigiosa carriera. La sua esperienza e la sua passione per il lavoro resteranno sempre un esempio di professionalità per le nuove generazioni di poliziotti.

