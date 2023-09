Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di cambio del Comandante del Reggimento Corazzieri

Nella suggestiva cornice della caserma “Alessandro Negri di Sanfront,” situata nel cuore di Roma, si è svolta una cerimonia di grande rilevanza istituzionale e militare. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato all’avvicendamento del Comandante del Reggimento Corazzieri tra il Generale di Brigata Luciano Magrini e il Colonnello Rino Coppola.

L’evento ha sottolineato l’importanza dei Corazzieri come custodi della massima autorità dello Stato italiano.

La cerimonia, caratterizzata da una rigorosa parata militare e da una precisione esemplare, ha dimostrato la maestria e la dedizione con cui il Reggimento Corazzieri adempie al suo ruolo di guardia d’onore al Presidente della Repubblica e alle istituzioni italiane.

Il Colonnello Rino Coppola

Il Colonnello Rino Coppola assume ora il comando del Reggimento Corazzieri, portando con sé una vasta esperienza militare.

Nella sua carriera ha comandato la compagnia di Cefalù dal 2000 al 2005 con il grado di capitano, successivamente, dal 2005 al 2009, ha lavorato presso l’ufficio ordinamento dello Stato maggiore del comando generale dell’Arma, partecipando alla pianificazione e all’organizzazione delle attività delle forze dell’ordine in tutto il paese.

Nel 2009, ha assunto l’incarico di comandante della compagnia Roma-Eur.

Dal 2017 ha comandato il Gruppo di Castello Cisterna, con responsabilità sulla zona nord della provincia di Napoli.

Dal 2017 al 2020 ha prestato servizio come comandante del III Reparto del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), focalizzandosi sull’analisi criminale e sulla lotta alle principali associazioni mafiose italiane ed etniche in stretta collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Dal 2020 al 2023, ha ricoperto l’incarico di comandante provinciale di Catania.

Un tributo alla continuità istituzionale

La cerimonia di cambio del Comandante del Reggimento Corazzieri è un importante rito che simboleggia la continuità delle istituzioni italiane. Ogni Comandante porta avanti il prestigioso lavoro dei suoi predecessori, garantendo la stabilità e la sicurezza del Paese e della massima autorità dello Stato.

In un momento in cui il mondo è testimone di sfide e cambiamenti significativi, il Reggimento Corazzieri rimane un simbolo tangibile della forza e della resilienza dell’Italia.

Il suo impegno per la difesa dei valori democratici e per la tutela delle istituzioni è fondamentale per il benessere e la prosperità della nazione.

La cerimonia di ieri, con la partecipazione del Presidente Mattarella, sottolinea ancora una volta l’importanza di questa unità militare e il suo ruolo cruciale nel tessuto dell’Italia moderna.

