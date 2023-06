Il ministro della Difesa tedesco: “Nel 2024 invieremo due navi da guerra nell’Indo-Pacifico”

La Germania invierà due navi da guerra nell’Indo-Pacifico nel 2024. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius parlando al Dialogo Shangi-La, evento sulla sicurezza in chiusura oggi a Singapore. Pistorius ha sostenuto che i Paesi devono difendere l’ordine internazionale, sulla base di regole e della protezione dei principali passaggi marittimi.LEGGI ANCHE No! Non c’è stato un saluto fascista della “Decima MAS” durante la parata del 2 giugno delle Forze Armate

"A tal fine, il governo federale tedesco ha inviato una fregata nell'Indo-Pacifico nel 2021 e nel 2024 dispiegherà nuovamente risorse marittime", ha detto, specificando che si tratterà di una fregata e di una nave di rifornimento. Il ministro ha specificato che le navi non sono dirette contro nessun Paese, ma che "al contrario sono dedicate alla protezione dell'ordine internazionale basato su regole a cui tutti abbiamo aderito e di cui tutti dovremmo beneficiare, sia nel Mediterraneo, nel Golfo del Bengala o nel Mar Cinese Meridionale".

Agenzia Nova