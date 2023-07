Il ministro Casellati in visita al carabiniere travolto dallo stalker: «Lui e il collega due eroi»

“Sono due eroi”, così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati ha detto a margine della sua visita in ospedale a Padova questa mattina 31 luglio, al vice brigadiere dell’Arma Marco Scuderi, rimasto gravemente ferito venerdì 14 luglio in vicolo Castelfidardo. Il Ministro Casellati, accompagnata dal prefetto Francesco Messina, dal comandante interregionale Maurizio Stefanizzi e dal comandante provinciale dei Carabinieri Michele Cucuglielli, ha espresso tutta la sua solidarietà al militare ferito ma anche a “chi ha fatto il suo dovere salvandogli la vita” e cioè il carabiniere Vittorio Stabile, anche lui presente.

La visita

Il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati alle 10 era in città dove ha incontrato il prefetto Francesco Messina per andare a rendere visita, intorno alle 10.45 in ospedale, con il comandante interregionale e provinciale dei Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Marco Scuderi, 37enne di origini siciliane rimasto ferito durante un intervento in via Castelfidardo.

