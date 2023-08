Il maggiore della Guardia di Finanza Gasparino La Rosa compie l’impresa con 3 giorni di anticipo: in bici fino a Capo Nord per onorare la moglie scomparsa

Il Maggiore della Guardia finanza è partito l’8 luglio da Messina in bici per raggiungere Capo Nord. Ed ha compiuto un’impresa nell’impresa: secondo i suoi calcoli avrebbe dovuto raggiungere il circolo polare artico il giorno di Ferragosto ma è riuscito a tagliare il traguardo con tre giorni di anticipo! E’ arrivato infatti a Capo Nord alle 10.30 di sabato 12 agosto.

Nel suo lungo viaggio ha attraversato 10 nazioni e percorso quasi 6.000 km, tutti per un motivo tanto nobile: onorare la memoria della moglie Maria, scomparsa lo scorso anno a causa di un tumore.

La moglie ha lottato tenacemente contro questo brutto male, ma alla fine si è dovuta arrendere, per questo motivo il Maggiore vuole sensibilizzare più gente possibile per sostenere la ricerca, affinchè, con tecniche innovative, altre persone possano avere quelle speranze di vita che la moglie non ha avuto.

L’impresa, patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza e supportata dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC.

