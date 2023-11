 Il Ground Mobility Vehicle “Flyer” Rafforza le Capacità delle Forze Speciali e della Brigata Paracadutisti “Folgore

Il Documento di Programmazione Pluriennale (DPP) per gli anni 2023-2025 ha evidenziato l’avvio di un programma significativo per le Forze Armate Italiane, in particolare per le Forze Speciali e la Brigata Paracadutisti “Folgore”. Questo programma prevede l’acquisto di veicoli ultra leggeri e ad alta mobilità, noti come Ground Mobility Vehicle (GMV) “Flyer”, che mirano a migliorare la rapidità e l’efficacia delle operazioni militari.

Il GMV “Flyer” in Italia

Il GMV “Flyer” non è nuovo per l’Italia. Precedentemente, tra il 2015 e il 2017, sono stati acquistati circa 27 esemplari del GMV Flyer 72, assegnati al 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” dell’Esercito Italiano. Questi veicoli sono progettati per essere leggeri e agili, con un peso a vuoto di circa 2,5 tonnellate e dimensioni che variano in base all’allestimento scelto.

Caratteristiche Tecniche

Il GMV Flyer 72 si distingue per la sua configurabilità, potendo ospitare fino a sette-nove persone, anche se spesso i posti posteriori sono rimossi per fare spazio a equipaggiamento e armamenti, come mitragliatrici pesanti o lanciagranate. La versione Flyer 72 U, ad esempio, ha un peso a vuoto di 3,3 tonnellate e può trasportare un carico di 2,5 tonnellate. Il motore turbodiesel da 220 hp e il cambio automatico a sei marce permettono al veicolo di raggiungere una velocità massima di 150 km/h, con un’autonomia variabile tra 300 e 500 miglia a seconda della missione.

Finanziamento e Tempistica

Il finanziamento del programma è previsto attraverso il bilancio del Ministero della Difesa, con una dotazione complessiva di 182 milioni di euro distribuiti su 12 anni. Nel dettaglio, nei prossimi anni sono previsti stanziamenti che ammontano a 14 milioni di euro per il triennio 2023-2025, 53,7 milioni per il periodo 2026-2028 e ulteriori 114,3 milioni per gli anni 2029-2035.

Implicazioni Strategiche

L’introduzione del GMV “Flyer” nelle Forze Armate Italiane rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di proiezione delle forze in aree strategiche. Questi veicoli, grazie alla loro versatilità e mobilità, sono un asset fondamentale per le operazioni speciali, offrendo una nuova dimensione alla proiezione di forza e alla risposta rapida in scenari operativi complessi.

