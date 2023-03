Il Generale Tullio Del Sette è stato assolto: il fatto non sussiste

Il gup di Roma, Daniela Caramico D’Auria, ha prosciolto dalle accuse, con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, il generale Tullio Del Sette, difeso dagli avvocati Fabio Lattanzi e Carlo Bonzano. L’ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri era imputato per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio perche’ “violando i doveri inerenti alle funzioni ed al servizio o, comunque abusando della sua qualita’, dopo aver appreso dal Colonnello Giovanni Adano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, rivelava a Gianni Pitzianti, segretario nazionale Cocer dell’Arma, che il Tenente Colonello Giuseppe Urpi ed il Tenente Colonnello Domenico Savino, erano entrambi sottoposti ad indagine penale.

Il Generale Tullio Del Sette è stato assolto dall’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza finale si è conclusa con la formula di assoluzione più ampia: “il fatto non sussiste”.

La formula assolutoria più ampia con la quale vengono meno anche i presupposti storici dell’accusa nei confronti del Generale Tullio Del Sette. Difatti, seppur prevista la generale impugnabilità per le sentenze di proscioglimento, vi è invece non impugnabilità per le sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Da generale e comandante dell’Arma dei Carabinieri fino al 2018, Tullio Del Sette ha vissuto un incubo sulla scena mediatica quando è stato accusato di rivelazione di segreto d’ufficio. Le accuse mosse nei confronti del Generale rivelatisi con la sentenza di assoluzione infondate, sono durate anni con il relativo discredito sui media. Alla fine, è stato assolto con l’assoluzione più ampia “perché il fatto non sussiste”. L’intera vicenda mette in evidenza come giudizi (e pregiudizi) del circo mediatico durante la fase preliminare delle indagini possono avere conseguenze devastanti per le persone coinvolte.