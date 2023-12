Il Generale Teo Luzi e la Guardia Alta Contro il Terrorismo e la Mafia: Un Anno di Successi per i Carabinieri

In una recente intervista con il quotidiano nazionale, il Generale Teo Luzi, Comandante Generale dei Carabinieri, ha delineato i traguardi significativi raggiunti dall’Arma nel 2023, enfatizzando l’importanza della vigilanza contro il terrorismo e la lotta alla mafia. Luzi ha sottolineato che l’Italia è apprezzata all’estero per il suo impegno nella costruzione della pace, e che le Forze Armate italiane hanno contribuito a ridurre il rischio di minacce internazionali.

Successi nell’Anno

Il 2023 ha visto i Carabinieri impegnati in diverse operazioni cruciali. Hanno scoperto il 96% dei 320 omicidi, un numero significativamente inferiore a quello di una singola città americana come New York. Il Generale Luzi ha evidenziato l’importanza della cattura di Matteo Messina Denaro, che ha segnato l’inizio di un anno straordinario nella lotta alla mafia. Oltre 500 mafiosi sono stati arrestati e circa 600 milioni di euro in beni illeciti sono stati sequestrati.

Impegno Internazionale e Tecnologie Avanzate

Luzi ha parlato dell’impegno internazionale dell’Italia e dei Carabinieri in oltre 70 Paesi, con particolare enfasi sul ruolo di due colonnelli esperti nella questione arabo-israeliana a Gerusalemme. Ha inoltre sottolineato l’importanza delle tecnologie avanzate e della rete nazionale dedicata alle investigazioni informatiche, comprese quelle nel dark web.

La Minaccia del Terrorismo

Nonostante la minaccia di terrorismo arabo-palestinese in Italia sia alta, non ci sono attualmente elementi specifici di allarme. Tuttavia, il Generale ha messo in guardia sulla possibilità di attacchi da parte di “lupi solitari” e ha rassicurato che il livello di attenzione è molto elevato.

La Lotta alla Mafia Continua

Dopo l’arresto e la morte di Messina Denaro, Cosa Nostra è stata ridimensionata, ma rimane una minaccia. La mafia ha cambiato il suo modello comportamentale, cercando di gestire l’economia del territorio senza necessariamente ricorrere alla violenza.

Interventi nel Nord Italia

Il Generale ha menzionato le operazioni ‘Minotauro’ in Piemonte e ‘Aemilia’ in Emilia Romagna come esempi di interventi contro la mafia nel nord Italia. Ha sottolineato la necessità di sviluppare una nuova cultura nella società civile per combattere l’influenza delle cosche.

Impegno Contro la Violenza di Genere e i Reati Comuni

I Carabinieri hanno preso iniziative significative contro la violenza di genere, con oltre 700 marescialli e brigadieri specializzati in questo campo. Hanno anche istituito 175 “stanze rosa” per l’ascolto protetto delle vittime. Il Generale ha espresso preoccupazione anche per i reati comuni come furti, rapine e scippi, collegati alla diffusione di droghe.

Educazione dei Giovani alla Legalità

I Carabinieri sono attivamente coinvolti nel promuovere la cultura della legalità tra i giovani, concentrandosi sui pericoli dell’uso di stupefacenti e alcol. Programmi educativi sono stati avviati nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione giovanile.

Tutela dell’Ambiente

Infine, il Generale Luzi ha parlato del ruolo dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente, sottolineando che, con l’unificazione dell’Arma con il Corpo Forestale, sono diventati la maggiore forza di polizia ambientale del mondo.

