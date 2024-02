Il generale Roberto Vannacci è indagato per istigazione all’odio razziale

Roberto Vannacci è indagato dalla Procura Roma per istigazione all’odio razziale. È l’ultima grana, in ordine di tempo, che riguarda il generale dell’esercito. In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo le denunce presentate nelle scorse settimane da alcune associazioni: al centro alcune affermazioni che compaiono nel suo contestato libro “Il mondo al contrario”. Vannacci, che indiscrezioni danno come possibile candidato con la Lega alle Europee, risulta anche indagato dalla procura militare per peculato e truffa, in relazione a richieste di rimborso spese risalenti a quando ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca.

“Ho scritto un libro nel quale ho manifestato delle opinioni: forse per qualcuno criticabili, ma rimangono tali. Credo che nel 2023 le opinioni si combattono sul piano delle argomentazioni e non con la censura o nei tribunali“.

Il generale è stato convocato negli uffici della Digos a Roma. La convocazione negli uffici di San Vitale è relativa all’elezione di domicilio.

