Il futuro dei mezzi militari viaggia su blindati elettrici

L’accordo vedrà le società fornire congiuntamente la tecnologia Electric Hub Drive su ruote al mercato dei veicoli blindati militari. Texelis e QinetiQ hanno stipulato una partnership strategica per fornire congiuntamente la tecnologia Electric Hub Drive su ruote ai veicoli corazzati militari. Nell’ambito della partnership strategica, Texelis produrrà la tecnologia Hub Drive su larga scala per soddisfare le richieste del mercato; mentre QinetiQ porterà la tecnologia e l’esperienza di elettrificazione di base. L’approccio congiunto farà leva sull’esperienza ingegneristica e tecnologica unica di entrambe le organizzazioni.

Jean Vandel, amministratore delegato per la difesa, Texelis, ha commentato: “Questa è un’area di sviluppo molto importante, sia per Texelis che per il mercato dei veicoli militari in tutto il mondo. L’Electric Hub Drive consente una maggiore potenza, efficienza del sistema e la capacità di funzionare silenziosamente utilizzando la batteria come fonte di alimentazione. Questo ci consente di ripensare completamente l’architettura di potenza del veicolo e di scartare i vincoli convenzionali di progettazione di assali e semiassi. Ciò offre agli OEM di veicoli una libertà molto maggiore di progettare i veicoli migliori e più flessibili per il campo di battaglia di domani. Siamo estremamente lieti di unirci a QinetiQ nell’ambito di questo accordo strategico per consentire ai clienti militari di accedere a questo progetto “.

Mike Sewart, Chief Technology Officer di QinetiQ, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di collaborare con Texelis in questa componente fondamentale della modernizzazione della piattaforma militare. La capacità di azionamento elettrico di QinetiQ è stata oggetto di ricerca e sviluppo per molti anni. Abbiamo sfruttato la nostra visione delle soluzioni di mobilità della piattaforma globale e dell’elettrificazione e abbiamo progettato una soluzione da utilizzare negli scenari militari più avanzati. Attraverso la nostra partnership strategica con Texelis, miglioreremo e ridimensioneremo questa capacità per fornire soluzioni ai nostri clienti al ritmo giusto “.

La tecnologia Hub Drive combina la propulsione elettrica con la frenata meccanica e rigenerativa in un pacchetto compatto. L’efficienza e le dimensioni sono state il punto debole dei precedenti tentativi di propulsione elettrica per veicoli militari a ruote in cui è stata utilizzata la trasmissione diretta dei motori alle ruote. La partnership fornirà una trasmissione Hub Drive in cui le macchine elettriche sono di piccole dimensioni per la propulsione ad alta velocità, con tutti i vantaggi in termini di accelerazione e agilità, con le elevate richieste di coppia per la salita in salita e l’attraversamento degli ostacoli gestite dal cambio di gamma riduttore.

L’accordo vedrà Texelis applicare la sua profonda esperienza nella mobilità dei veicoli per progettare il sistema di sospensione per il mozzo della ruota elettrica. Insieme all’eredità di 25 anni di QinetiQ nella progettazione e nello sviluppo della tecnologia di elettrificazione ad alta densità di potenza, la partnership fornirà soluzioni leader al mercato della difesa al ritmo più veloce. Oltre alla tecnologia Hub Drive, la partnership porterà sul mercato il Wheel Station Controller (WSC) e Power and Services (PAS), attraverso un processo di progettazione per la produzione. Texelis sarà responsabile dell’inizializzazione delle linee di assemblaggio per produrre il mozzo di trasmissione elettrica e WSC nel suo sito a Limoges, in Francia.

Texelis è leader nella progettazione e produzione di assali, trasmissioni e soluzioni di mobilità totale per veicoli militari 4 × 4, 6 × 6 e 8 × 8. Esperienza acquisita in molti decenni lavorando con produttori di veicoli e forze militari in tutto il mondo. Nel 2018 la DGA ha affidato a Nexter e Texelis il contratto di sviluppo e implementazione per Light VBMR. Il Light VBMR soddisfa la componente per veicoli leggeri del programma francese “SCORPION”. Texelis è responsabile della fornitura dell’intera trasmissione del veicolo per l’integrazione con i sistemi prodotti da Nexter per Serval. QinetiQ è una società globale di difesa e sicurezza integrata focalizzata sull’innovazione guidata dalla missione per i clienti della difesa, della sicurezza e civili in tutto il mondo.