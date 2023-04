Il Fondino per Maggiori e Tenenti Colonnelli nel cedolino paga di aprile

ASPMI, l’Associazione Sindacale Professionisti Militari, si è rivolta al Ministro della Difesa per evidenziare una serie di disparità di trattamento dei Maggiori e Tenenti Colonnelli dell’Esercito rispetto ai pari grado delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. In particolare, la richiesta sottolineava una differenza negli stanziamenti di fondi, con un danno per il personale militare, oltre al pagamento nel mese di febbraio del compenso dovuto solo per il personale del Comparto Sicurezza.

ASPMI ha anche voluto sottolineare un ulteriore danno subito dai Dirigenti dell’Esercito in relazione agli stipendi. Nel dettaglio, il Centro Unico Stipendiale Interforze ha impiegato ben 14 mesi per emanare i criteri per il calcolo del compenso, dopo aver fatto firmare il Decreto per la concessione del beneficio al Ministro della Difesa e la bollinatura della Corte dei Conti. Tuttavia, il Centro ha continuato a verificare i dati inseriti sui vari sistemi informatici dagli Enti Amministrativi delle Forze Armate, un comportamento maniacale che avrebbe protratto i termini del pagamento al mese di maggio.

ASPMI ha, quindi, richiesto al Capo di Stato Maggiore della Difesa e agli Uffici preposti di accelerare i pagamenti degli stipendi e di evitare ulteriori differenze nel trattamento rispetto ai Parigrado delle Forze di Polizia. L’attenzione dimostrata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dagli Uffici Generali ha permesso di far sì che i Maggiori e Tenenti Colonnelli dell’ESercito ricevano finalmente il loro compenso che gli spetta da tempo, con effetto nel cedolino stipendiale del mese di aprile.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI