Il diritto di difesa nelle Forze Armate: un avvocato può assistere un militare nei rapporti con i superiori?

Nel contesto delle Forze Armate italiane, sorge spesso la questione se i militari possano farsi assistere da un avvocato nei rapporti con i propri superiori e con l’Amministrazione della Difesa. Questa pratica, nota come attività stragiudiziale, si verifica in situazioni in cui non è ancora necessario avviare un procedimento giudiziario. Fino a poco tempo fa, l’incarico di un avvocato per interagire direttamente con il proprio Comando era considerato negativamente e poteva comportare sanzioni disciplinari. Tuttavia, grazie a recenti pronunce del Consiglio di Stato, tale condotta è stata riconosciuta come legittima e conforme al diritto di difesa.

Il riconoscimento della legittimità dell’assistenza legale

Il Consiglio di Stato, massimo organo della Giustizia amministrativa, ha sancito che il diritto di difesa può essere esercitato in modo preventivo e non solo in sede di giudizio. L’assistenza di un avvocato durante l’interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza è un’espressione legittima del diritto di difesa, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la facoltà di difesa può evitare conflitti giudiziari e può essere esercitata anche nelle organizzazioni militari caratterizzate da una forte impronta gerarchica.

La valutazione personale

Alla luce di queste nuove acquisizioni, si apre un dibattito sul reale bisogno di avvalersi di un avvocato per interloquire con i superiori gerarchici. Sebbene ci siano casi in cui può essere difficile comunicare con certi superiori, è importante considerare se un avvocato sia effettivamente in grado di sbloccare la situazione. In molti casi, la risposta potrebbe essere negativa. Inoltre, il diritto militare prevede strumenti che consentono ai militari di dialogare direttamente con i propri superiori, come la richiesta di rapporto gerarchico con un superiore di grado superiore.

E’ importante valutare attentamente se l’assistenza legale sia necessaria in ogni situazione specifica. Il rapporto gerarchico e i meccanismi interni delle Forze Armate possono offrire opportunità di dialogo e risoluzione dei conflitti senza necessariamente ricorrere all’assistenza legale. La scelta di avvalersi di un avvocato deve essere ponderata e basata sulla valutazione delle circostanze individuali.

Infine, è fondamentale ricordare l’importanza di instaurare rapporti rispettosi e professionali con colleghi e superiori, e di selezionare con cura un avvocato qualificato e competente nel diritto militare, al fine di evitare conseguenze negative derivanti da una consulenza legale inadeguata.

