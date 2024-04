Il Corso Survival, Evasion, Resistance and Extraction (SERE) “Charlie”. Acquisire le conoscenze e le capacità per sopravvivere nelle condizioni di isolamento avverabili in Teatro Operativo

Si è concluso il 1° corso 2024 per il conseguimento della qualifica SERE “Charlie” in favore di personale dell’AVES e dei paracadutisti del reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), svoltosi presso il centro addestrativo aviazione dell’Esercito (CAAE).​

I corsi di “Sopravvivenza, Evasione, Resistenza e Fuga” sono articolati su tre livelli: “Alpha” (teorico), “Bravo” (standard) e “Charlie” (avanzato). Tali moduli permettono ai frequentatori di acquisire, in modo progressivo, le conoscenze e le capacità per sopravvivere nelle condizioni di isolamento avverabili in Teatro Operativo.​

Durante la fase addestrativa teorica del SERE “Charlie”, i frequentatori hanno dapprima approfondito argomenti correlati in particolar modo al Personnel Recovery (PR) quali la sopravvivenza di personale isolato, il comportamento in caso di cattura, l’evasione, la fuga e le principali procedure tecnico-tattiche adottate in ambito NATO.​

Il percorso formativo è poi proseguito con una serie di attività propedeutiche alla fase finale del corso, caratterizzata da un’esercitazione continuativa di una settimana, nel corso della quale i frequentatori hanno simulato un’evasione da territorio ostile, in condizioni di scarsità di cibo e acqua e percorrendo diverse decine di chilometri. Durante il movimento sono state simulate attività di cattura e detenzione, operazioni queste, gestite da personale altamente specializzato e costantemente monitorate da un team sanitario a da un Ufficiale psicologo.​

Il centro addestrativo aviazione dell’Esercito, oltre che scuola di volo in cui si specializzano piloti, specialisti ed equipaggi della Forza Armata, è polo formativo interforze e internazionale per i corsi SERE, antincendio aeroportuale e Forward Medevac.​

