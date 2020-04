"Ha lottato ma non ce l'ha fatta", morto brigadiere capo positivo al Coronavirus: "Era una persona umile e gentile" - INFODIFESA

Arma dei Carabinieri di Foggia in lutto per la morte del 57enne brigadiere capo Claudio Santoro, in servizio presso il Comando di Lucera.

“Chi lo conosceva lo apprezzava per la sua gentilezza e disponibilità” il commento del sindaco Antonio Tutolo, che a nome della città e dei lucerini tutti ha porto le condoglianze alla comunità della città dell’Alto Tavoliere, alla famiglia, all’arma dei carabinieri e alla compagnia di Lucera.

“Una bruttissima notizia. Ci siamo conosciuti quando Claudio prestava servizio al comando stazione di Amendola. Abbiamo collaborato in servizio di vigilanza e scorte. Non ci siamo più persi di vista. Un uomo e un carabiniere apprezzato per la sua disponibilità e professionalità”

“Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo, una brava persona”

“Persona umile e gentile”