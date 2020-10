Gli USA mostrano la potenza nucleare con il volo in contemporanea di otto giganti B-52

Una flotta di bombardieri B-52 con base presso la base dell’aeronautica militare di Barksdale in Louisiana si sono allineati in pista pronti per il decollo in una dimostrazione di potenza militare. Un gruppo di otto Boeing Stratofortress è stato fotografato il 14 ottobre in quella che è conosciuta come “il sentiero degli elefanti”, ovvero il rullaggio in formazione di aerei militari poco prima di un decollo a intervalli minimi.

Lo U.S. Strategic Command ha dichiarato in un tweet che gli aerei sono ancora “la parte più flessibile della triade nucleare dell’esercito” composta da missili terrestri nucleari, missili sottomarini e bombardieri con equipaggio. Sono stati rilasciati pochissimi dettagli sull’esercitazione dall’Air Force, tuttavia dopo il decollo da Barksdale gli otto B-52 sono atterrati alla base aeronautica di Minot nel North Dakota, sede di un’altra unità di Stratofortress. Addestramenti come questo mettono alla prova l’agilità degli equipaggi e degli aeromobili in caso di emergenza ed effettuare decolli rapidi.