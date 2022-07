Giovane ucciso nel Bolognese: si cerca il responsabile

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a morte a Castel del Rio, pare a seguito di una lite scoppiata per futili motivi.

Cosa è successo

Un 23enne è stato accoltellato e ucciso a Castel del Rio, nel Bolognese, poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto si apprende, si trattava di un giovane del posto. I sanitari, accorsi con l’eliosoccorso, hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno ora cercando di far luce su quanto è successo, con il coordinamento della procura per i minorenni. Bologna Today scrive che questo aspetto fa supporre che nella vicenda sia implicata una persona con meno di 18 anni. Al momento, l’identità dell’omicida non è però nota, così come i motivi del gesto. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione potrebbe essere avvenuta al termine di una lite scoppiata per futili motivi.

Notizia in aggiornamento