Giovane militare dell’Esercito gravemente ferito in un incidente. Indagano i carabinieri

Un giovane militare dell’esercito italiano in servizio presso la caserma di Persano, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in località Sarnese, nel territorio del comune di Buccino, mentre era alla guida di una motocicletta.

Il militare – secondo quanto riporta Anteprima24 – residente a San Gregorio Magno, stava facendo rientro a casa a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato frontalmente con una macchina proveniente dalla direzione opposta, lungo la strada comunale che collega l’uscita autostradale con il centro abitato volceiano e i comuni della Valle del Tanagro.

Gravemente ferito agli arti, il militare è stato trasportato in ospedale ad Oliveto Citra dove resta ricoverato in prognosi riservata. Ferito lievemente, anche il conducente dell’autovettura, un giovane operaio di Sicignano degli Alburni, mentre sulla dinamica dell’incidente, indagano i carabinieri di Buccino.