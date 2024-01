Gaia Karola Carafa A 17 anni entra nella ‘Benemerita’: è la più giovane carabiniere d’Italia

Un talento emergente nel mondo della scherma e un nuovo traguardo prestigioso per la giovane Gaia Karola Carafa. A soli 17 anni, la promettente sciabolatrice del Circolo Schermistico Dauno, nativa di San Severo, non solo vanta già un palmarès impressionante nel campo sportivo, ma è anche entrata nella storia come la carabiniere più giovane d’Italia.

Gaia, allieva dei Maestri Benedetto e Mirko Buenza, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di sciabola Under 17 e ha accumulato diverse vittorie internazionali, rappresentando l’Italia con fierezza. La sua dedizione e il suo spirito competitivo hanno portato l’attenzione non solo del mondo sportivo, ma anche delle forze armate italiane.

Recentemente, durante una cerimonia solenne a Roma, Gaia ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, unendo la sua passione per la scherma con il servizio al paese come membro del gruppo sportivo della ‘Benemerita’, l’Arma dei Carabinieri. Questo passo rappresenta non solo un traguardo personale per Gaia, ma anche un esempio di come lo sport possa aprire strade inaspettate e di grande valore civico e nazionale.

Il Circolo Schermistico Dauno si è espresso con orgoglio sulla loro pagina Facebook, celebrando il successo di Gaia e sottolineando il suo ruolo di modello per i giovani atleti. “Il Dauno Foggia è orgoglioso di te”, un messaggio che rispecchia il sentimento di un’intera comunità che ha visto crescere e svilupparsi un talento così straordinario.

Mentre si avvicina il suo 18° compleanno il prossimo mese, Gaia Carafa non si ferma. Con la sciabola in una mano e l’orgoglio di servire il suo paese nell’altra, la sua storia è un chiaro esempio di come dedizione, talento e impegno possano portare a risultati eccezionali.

