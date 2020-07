Entra in una base militare per realizzare un video e la Procura apre un’inchiesta: Youtuber indagato

Lo youtuber Alessandro Della Giusta è finito nei guai. Il motivo? Presto detto. Qualche settimana fa era entrato in una base militare americana di Aviano per realizzare un video: l’obiettivo era visitare tutti i fast-food della regione in 12 ore, compreso quello più difficile da raggiungere, ovvero il SubWay all’interno della Base Usaf. Il video, compreso l’ingresso nella base militare reso possibile dal padre di un amico, è stato pubblicato e ha raggiunto migliaia di persone (anche se attualmente risulta rimosso).

Proprio qui sta il problema: la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta contro di lui per aver messo a presumibilmente messo a repentaglio la sicurezza della base militare. Il Piccolo ha raccontato com’è avvenuta la perquisizione:

“I carabinieri hanno bussato alla porta di casa in piena notte e hanno avviato una perquisizione che ha portato al sequestro di telefoni, computer e altro materiale elettronico (…) Se inizialmente la Secuity Force non aveva contestato alcunché, tanto che dal comando avevano fatto sapere che «le persone ritratte nel video sono entrate con regolare pass, accompagnate da un dipendente statunitense della Base», la Procura ha chiesto accertamenti”. Il Piccolo

Ora è guai è finito anche la persona che gli ha concesso l’ingresso nell’area, ovvero il papà di un amico dello youtuber: a lui è stato ritirato il pass d’accesso alla base aerea per ben due anni. Intanto Alessandro Della Giusta è sparito dai social. Quando tornerà?

Chi è Alessandro Della Giusta?

21enne, di Cormons, Alessandro è un ex giocatore professionista di basket (a 17 anni si è guadagnato la serie C). Ben presto, però, ha deciso di lasciare il mondo dello sport per dedicarsi ai video. La sua specializzazione? Gli esperimenti sociali, ma non solo. Lo scorso anno era stato scelto da Jovanotti per seguirlo in tour durante il Jova Beach Party. Qualche mese fa, invece, aveva fatto parlare di sé per aver offerto mille caffè ai suoi fan.