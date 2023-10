Emergenza Alimentare e Vestiario Precario: Le Preoccupazioni del Senatore Marton per i Militari dell’Esercito Italiano

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Bruno Marton, membro della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, ha sollevato oggi una questione di vitale importanza per la sicurezza e il benessere dei militari dell’Esercito italiano. In una dichiarazione ufficiale, il senatore ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per ottenere chiarezza sulla situazione critica riguardante il cibo e il vestiario forniti al personale militare impegnato in servizi di vigilanza presso installazioni militari sensibili.

Marton ha espresso profonda preoccupazione in merito alle segnalazioni pervenute da associazioni sindacali militari riguardo alle condizioni in cui versa il personale militare dell’Esercito. Secondo queste segnalazioni, il cibo somministrato ai militari impiegati in servizi di vigilanza prolungati presso istallazioni militari sensibili sarebbe risultato non commestibile, con scadenza superata, presenza di muffa o quantità inadeguate rispetto alle normative vigenti.

Inoltre, il senatore ha evidenziato gravi carenze nel servizio di vestizione per l’Esercito, con il rinnovo previsto periodicamente che non trova attuazione a causa della mancata disponibilità di uniformi presso i magazzini. Questa situazione costringerebbe il personale a operare in condizioni di vestiario indegno e inadeguato.

Marton ha dichiarato: “Siamo profondamente preoccupati per le segnalazioni che ci sono giunte riguardo alle condizioni dei militari dell’Esercito. È inaccettabile che il personale impegnato nella protezione delle nostre installazioni militari sensibili debba affrontare problemi legati al cibo e al vestiario. Chiediamo al Ministro della Difesa Crosetto di fornire chiarimenti su questa incresciosa situazione e di intraprendere azioni tempestive per correggerla.”

La situazione denunciata dal senatore Marton solleva questioni cruciali sulla tutela e il sostegno al personale militare, che svolge un ruolo essenziale per la sicurezza nazionale. La rapida risposta e l’azione correttiva sono ora fondamentali per garantire che i militari dell’Esercito italiano operino in condizioni adeguate e sicure.

