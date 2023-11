È morto a 100 anni Henry Kissinger, ex segretario di Stato Usa

Henry Kissinger, l’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti e figura chiave nella politica estera americana durante gli anni ’70, è recentemente scomparso. La sua morte segna la fine di un’era controversa nella storia americana e internazionale.

Kissinger, nato in Germania nel 1923, emigrò negli Stati Uniti nel 1938 fuggendo dal regime nazista. Dopo aver servito nell’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, si distinse come accademico e consulente politico, prima di assumere ruoli di primo piano nella politica estera sotto la presidenza di Richard Nixon e Gerald Ford.

La sua carriera è stata segnata da successi diplomatici, come l’apertura verso la Cina e la distensione con l’Unione Sovietica, ma anche da controversie, in particolare il suo ruolo nella guerra del Vietnam e nelle politiche in America Latina. Kissinger fu una figura polarizzante, ammirato per la sua abilità diplomatica e criticato per le sue decisioni in alcuni contesti internazionali.

La sua morte ha suscitato reazioni diverse, riflettendo il complesso lascito che ha lasciato nel campo della politica estera. Mentre alcuni lo ricordano come un architetto della pace e un visionario strategico, altri lo vedono come un simbolo di interventismo e realpolitik senza scrupoli.

Kissinger stesso, nei suoi scritti e nelle sue interviste, ha spesso riflettuto sulla natura del potere e sulla complessità delle decisioni in politica estera. La sua scomparsa riapre il dibattito sul suo impatto e sulle lezioni che la sua carriera offre per la comprensione della politica internazionale.

