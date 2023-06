Difesa: dal 3 al 7 luglio a Frosinone l’edizione 2023 dell’esercitazione Grifone

​Dal 3 al 7 luglio l’aeroporto militare di Frosinone ospiterà l’edizione 2023 dell’esercitazione Grifone, il principale evento addestrativo di Ricerca e Soccorso (SAR) a carattere internazionale, interforze, interagenzia e interministeriale.

La base del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare sarà il centro nevralgico delle attività addestrative dove convergeranno tutti i velivoli e le squadre di soccorso terrestri coinvolti nell’esercitazione.

L’addestramento sul terreno si svolgerà nell’area dei monti Lepini e in quella dei monti Simbruini, rispettivamente a sud-ovest e a nord-est della città.

Al complesso scenario esercitativo partecipano tutte le istituzioni nazionali operative nel settore della ricerca e soccorso che si addestrano per approfondire e standardizzare la reciproca conoscenza di mezzi, attrezzature, procedure e capacità, per essere sempre pronte ad operare a beneficio dei cittadini.

Nel corso dell’attività addestrativa saranno impegnati gli aeromobili di tutte le Forze Armate:

– per l’Aeronautica Militare due elicotteri, un HH-139 e un TH-500, oltre che con un velivolo SIAI U-208;

– per l’Esercito Italiano un elicottero NH-90 dell’Aviazione dell’Esercito;

– per la Marina Militare un elicottero SH-90;

– per i Carabinieri un elicottero AW-139;

– per la Guardia di Finanza due elicotteri, un AW-139 e un AW-169;

– per la Polizia di Stato un elicottero AW-139.

Infine, anche quest’anno saranno presenti personale e assetti di forza armate straniere che operano nel settore “search and rescue”, oltre che osservatori internazionali.

In particolare, l’Ejercito del Aire y del Espacio partecipa con due elicotteri, un CN-235 ed un S-76, stessa cosa per l’Armée de l’Air e de l’Espace che prende parte all’attività con un AS 332 e un AS 555.

Le squadre di soccorso terrestri saranno costituite da personale dei “Fucilieri dell’Aria” del 16° Stormo di Martina Franca (TA) dell’Aeronautica Militare, da personale dell’Esercito Italiano, della Guardia di Finanza, delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del Soccorso alpino e speleologico della Regione Lazio, della locale Protezione civile e di personale sanitario del servizio 118.

