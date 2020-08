Decreto agosto, il governo stanzia 41 milioni per le forze di polizia: Straordinari, DPI e Sanificazione ambienti di lavoro

Con il Decreto Agosto, il governo stanzia risorse per 31,4 milioni di euro destinate al pagamento degli straordinari effettuati tra il primo luglio e il 15 ottobre delle Forze di polizia, delle prefetture, delle polizie locali e della polizia penitenziaria. Cataldo Mininno senatore Movimento 5 Stelle, vice presidente commissione Difesa.

“Inoltre vengono destinati ulteriori 9,8 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro. Atti concreti di sostengo necessario verso le donne e gli uomini che garantiscono la sicurezza dei cittadini con abnegazione, è quindi doveroso da parte del governo un’azione concreta nei loro confronti. La sicurezza per il Movimento non è uno slogan, non sono parole, ma atti legislativi che permettono di migliorare la qualità della vita e della sicurezza di tutti”, aggiunge