Crosetto vuole ammodernare la Difesa, ma per il SIAM non basta: “Pensare a Mense, alloggi e stipendi”

Il SIAM, Sindacato Aeronautica Militare, risponde al video del Ministro della Difesa Crosetto sulle risorse alla Difesa.

Apprezziamo l’impegno del Governo espresso dal Ministro Crosetto nel suo video per acquisire nuovi mezzi più efficienti e tecnologici per il mondo militare. Apprezziamo tanto più il suo riconoscimento per l’operato del personale che pur in condizioni critiche ha consentito alla Difesa ed al Paese stesso il raggiungimento dei risultati prefissati. Proprio per questo, tuttavia, riteniamo fondamentale evidenziare che un adeguamento completo delle risorse tecnologiche militari non possa prescindere dall’attenzione verso gli altri aspetti cruciali riferiti al personale.

È essenziale che il Ministro consideri l’adeguamento delle infrastrutture logistiche e degli ambienti di lavoro, garantendo standard di sicurezza ottimali per il benessere del personale. Inoltre, è imperativo migliorare le condizioni delle mense e del vitto, nonché implementare un nuovo piano alloggiativo per tutto il personale, per quello che si reca in missione o che viene trasferito per esigenze di servizio e per quello che ne ha bisogno perché la sede di servizio si trova a grande distanza dal nucleo familiare.

A fronte del caro vita e dell’inflazione, è urgente anche un adeguamento degli stipendi e un aumento consistente delle risorse contrattuali per garantire un tenore di vita dignitoso ai militari, che dedicano la propria vita alla difesa della nostra Nazione.

Il SIAM auspica che il Ministero della Difesa, nel suo impegno per il potenziamento delle risorse militari, consideri con la stessa importanza questi temi fondamentali per la professionalità e la tutela del personale delle Forze Armate.

