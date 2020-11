Coronavirus, morto un altro carabiniere. Il saluto commosso dell’Arma

“Il Brig. Ca. Nicandro Di Santo dal 1984 svolgeva il proprio servizio in provincia di Palermo: prima la Stazione, poi il Battaglione, infine il Radiomobile. Ora non potrà più servire i cittadini panormiti: il COVID19 lo ha portato via. Nicandro: continueremo a farlo noi per te, noi con te. Una abbraccio commosso alla tua famiglia.

Ciao Nicandro”

Il ricordo dell’Arma, che ha già perso 14 suoi uomini nella battaglia contro il virus. Soltanto ieri un luogotenente in servizio al Comando Generale.