Concorso Polizia di Stato, bando per 2.138 allievi: ecco i requisiti e le prove

Il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato un bando riguardante l’assunzione di 2138 allievi agenti della Polizia di Stato. Per poter prendere parte al concorso, tutti i candidati devono rispettare determinati criteri. Inoltre, 19 posti sono riservati ai volontari delle forze armate in possesso dell’attestato di bilinguismo, ossia lingua italiana e tedesca. Inoltre, anche i candidati non appartenenti alle forze armate che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e il bilinguismo possono partecipare alla riserva di posti. Di seguito, sono riportati tutti i dettagli, i requisiti e le prove per il concorso della Polizia di Stato.

Quali requisiti per il Concorso Polizia di Stato:

La Polizia di Stato è alla ricerca di 2.138 nuovi allievi agenti per incrementare il numero degli agenti di Polizia. Per poter partecipare al concorso è necessario ritrovarsi in una delle condizioni prefissate dal bando, come essere un volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), essere volontari in ferma prefissata in congedo o volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Tra i requisiti di partecipazione sono richiesti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

compimento del 18º anno di età e non aver compiuto il 26º anno di età;

possesso della qualità di condotta;

diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente;

idoneità fisica, psichica e attitudinale connessa la qualifica.

Per poter inviare la domanda di partecipazione bisogna fare attenzione a quelle che sono le “cause di esclusione”, come l’inidoneità, l’espulsione da autorità o da ufficio, coloro che sono stati sospesi per motivi disciplinari o che abbiano pendenti penali.

Come inviare la domanda di partecipazione e le prove concorsuale per il concorso in polizia di stato

Per partecipare al concorso della Polizia di Stato, c’è una procedura da seguire. In primo luogo, la domanda di partecipazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, tramite il portale “Concorsi della Polizia di Stato” (https://concorsionline.poliziadistato.it) utilizzando la propria identità digitale Spid o Cie. Una volta inviata la domanda, si devono fornire informazioni quali nome, cognome e certificazioni di non essere stati sospesi, di aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni e di non aver riportato condanne. Dopodiché, verrà effettuata una prova scritta, una prova fisica, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, oltre alla valutazione dei titoli. Se si supera una di queste prove, si passerà alla successiva. Al termine di tutti i test, verrà stilata una graduatoria e i primi 4.300 candidati risultati idonei saranno ammessi al corso di formazione della Polizia di Stato.