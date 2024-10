Commissione di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri: i nuovi generali di divisione

L’Arma dei Carabinieri ha recentemente concluso la Commissione di avanzamento a generale di divisione. In questo articolo, riportiamo in anteprima i profili dei generali di brigata che sono stati valutati per la promozione.

Generale di Brigata Arturo Guarino

Arturo Guarino, attualmente capo del II Reparto del Comando Generale , ha iniziato come comandante di plotone alla Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri e all’Accademia Militare di Modena. In seguito, ha guidato la compagnia di Avellino e successivamente quella di Roma Piazza Dante. Presso il Comando Generale dell’Arma, Guarino ha ricoperto il ruolo di capo della seconda sezione Normativa d’istituto dell’Ufficio legislazione. Ha poi diretto la seconda sezione Stato e Impiego dell’Ufficio personale ufficiali.

Generale di Brigata Antonio di Stasio

Attualmente a capo del IV Reparto del Comando Generale e già comandante della Legione carabinieri Piemonte. Tra i suoi ruoli più significativi, si annoverano il comando dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” e del Comando Provinciale di Palermo. Di Stasio ha anche maturato importanti esperienze presso il Comando Generale dell’Arma, occupandosi di relazioni sindacali, legislazione, operazioni e logistica.

Generale di Brigata Lorenzo Falferi

Lorenzo Falferi, nato a Nuoro, 57 anni, ha recentemente assunto il comando della Legione Carabinieri Toscana. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Capo Ufficio del Comandante Generale presso il Comando Generale dell’Arma.

La sua carriera include il comando di diverse compagnie, tra cui Roma Eur, Caltagirone e Venezia. Falferi ha anche guidato il Reparto Operativo di Milano e il Comando Provinciale di Reggio Calabria e di Roma.

Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo: dalla sanità alla leadership regionale

Attualmente al comando della Direzione della Sanità dell’Arma, Salvatore Cagnazzo ha comandante la Legione Carabinieri Marche e i Carabinieri della Banca d’Italia. Ha inoltre ricoperto il ruolo di capo dell’Ufficio Cerimoniale dell’Arma.

Generale di Brigata Andrea Paterna

Romano, classe 1966, Andrea Paterna comanda attualmente la Legione Carabinieri Piemonte. Il suo percorso include il comando della Legione Carabinieri Calabria e la direzione dell’Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari della Scuola Ufficiali dell’Arma di Roma.

Paterna ha iniziato la sua carriera nel Primo Reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno, maturando anche esperienza nel GIS.

Generale di Brigata Stefano Iasson

Viterbese di origine, Stefano Iasson guida attualmente la Legione Carabinieri Sardegna. Ha comandato il Nucleo Radiomobile di Milano e il Primo Battaglione Paracadutisti Tuscania.

Iasson ha partecipato a numerose missioni all’estero e ha comandato il Settimo Reggimento Trentino Alto Adige, il Reparto Operativo di Messina, il Comando Provinciale di Padova e la Seconda Brigata Mobile.

