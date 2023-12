Ciampino, tentata rapina in banca: carabiniere colpito alla testa di striscio da un proiettile esploso dai banditi

Drammatico tentativo di rapina in banca a Ciampino. Un carabiniere di 53 anni è rimasto ferito alla testa da un colpo di pistola esploso da un rapinatore che con altri tre complici aveva cercato di assaltare lo sportello della Banca Popolare di Sondrio in viale del Lavoro. Il militare dell’Arma è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio con codice rosso per dinamica per essere sottoposto ad accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita, a colpirlo di striscio alla tempia sinistra è stato un proiettile esploso da uno dei due «pali» della coppia di banditi che era già riuscita a introdursi all’interno dell’istituto di credito.

Dopo lo sparo, la banda si è dileguata. In tutta la zona di Ciampino e dei Castelli Romani è in corso una vasta battuta da parte dei carabinieri per rintracciare i responsabili del tentato assalto, anche con l’intervento di un elicottero. Il militare dell’Arma, che si trovava fuori servizio, ha collaborato con i colleghi fornendo informazioni sui ricercati e su quello che era successo.

