CHI ERANO I 3 FINANZIERI MORTI DURANTE UN’ESERCITAZIONE IN ALTA QUOTA

PRECIPITATA UNA CORDATA

All’addestramento, si legge sulla testata locale Prima La Valtellina, sembra che ci fossero in tutto 5 militari, divisi tra due cordate. Una di queste è precipitata, forse per il cedimento di una sosta (l’impianto di sicurezza per l’arrampicata) o della stessa roccia. In foto: la parete dove sono precipitati i tre finanzieri.

